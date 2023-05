Festival Amsterdam ging door na dodelijke steekpartij: 'Uit angst voor paniek'

De twee anderen, een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige man uit Amsterdam werden ook naar het ziekenhuis vervoerd. Onduidelijk is wat hun verwondingen zijn, maar ze verkeren niet in levensgevaar, zegt de politie.

De steekpartij was op het evenement Solid Grooves aan de Donauweg. Volgens getuigen die met Het Parool spraken, brak even na 21.00 uur een grote vechtpartij uit waarbij drie mannen gewond raakten. Eén van hen, een 21-jarige man uit Diemen, werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

Op een festival in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn gisteravond een dode en twee gewonden gevallen bij een steekpartij. De politie heeft twee 20-jarige mannen uit Amsterdam aangehouden. Ondanks de fatale steekpartij liet de organisatie het festival doorgaan, naar eigen zeggen vanwege het voorkomen van paniek.

Op sociale media gaat een filmpje rond van een vechtpartij tussen twee groepen mannen. Te zien is dat één man een steekwapen in zijn hand heeft. Volgens de getuigen die met Het Parool spraken, brak er paniek uit op de plek van de vechtpartij, naast het hoofdpodium. Desondanks ging het festival, dat van 12.00 tot 23.00 uur duurde, nog door. Veel bezoekers gingen na het incident wel naar huis.

De festivalorganisatie koos er bewust voor om het festival door te laten gaan, zegt een woordvoerder. "Het is een moeilijke afweging of je door moet gaan of niet. We hebben gekozen om dit wel te doen om zo minder paniek te veroorzaken. Als je plotseling het festival stillegt, kan het juist uit de hand lopen. Wel hebben we gevraagd om rustige, minder opzwepende muziek te draaien."

Oproep om getuigen en beelden

Hoe bezoekers van het festival met een mes binnen kunnen komen, is onduidelijk. Alle bezoekers zijn gefouilleerd, zegt de woordvoerder. "Het is verschrikkelijk, dit hoopt je nooit mee te maken. Je probeert iedereen volledig te screenen. Het is een utopie om te denken dat er niks door de beveiliging heen komt, maar dat iemand een mes meeneemt, heb ik zelf nog nooit meegemaakt."

Of er wapens zijn aangetroffen bij de plek van de steekpartij, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. De politie doet nader onderzoek naar de aanleiding voor het incident en vraagt getuigen zich te melden. Ook wordt gevraagd om beelden die meer duidelijkheid kunnen geven over wat er aan de vechtpartij voorafging. Aan mensen die het incident hebben zien gebeuren, wordt slachtofferhulp aangeboden.