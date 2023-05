Vijf vragen over nog vijf jaar Erdogan: wat staat Turkije te wachten?

President Recep Tayyip Erdogan blijft nog vijf jaar langer aan het roer in Turkije, na verkiezingen die voor het eerst in twintig jaar zijn greep op de macht leken te bedreigen. De zware economische crisis, corruptieschandalen en het groeiende anti-vluchtelingensentiment leverden oppositieleider Kemal Kilicdaroglu een grote aanhang op.

Wat gaat Erdogan doen aan de slechte economie?

Erdogans belangrijkste uitdaging is het aanpakken van de belabberde staat van de economie. In Turkije is al tijden sprake van een torenhoge inflatie van nu meer dan 40 procent en een munt die ten opzichte van buitenlandse valuta steeds minder waard wordt. De economische crisis leidt tot een toename van de armoede in het land.

In de verkiezingscampagne bleef Erdogan vaag over zijn plannen. De verwachting is dat hij gaat vasthouden aan zijn controversiële economische ideeën, bijvoorbeeld het laag houden van de rente. Volgens economen was dat juist de reden dat het zo slecht gaat in Turkije. Daarom vrezen zij dat de economie met Erdogan als leider nog verder achteruit zal gaan.

En met het migratiebeleid?

Migratie is Erdogans achilleshiel en daar heeft de oppositie tijdens de verkiezingen gebruik van proberen te maken. Zijn tegenstander Kilicdaroglu mikte in de tweede ronde op het antivluchtelingensentiment en nationalisme die in Turkije heersen tegen de miljoenen Syrische vluchtelingen.

Dat voerde voor Erdogan de druk op om iets te doen aan het Turkse asielbeleid en leidde zelfs tot het herstel van diplomatieke banden tussen Syrië en Turkije na meer dan tien jaar.

Erdogan kwam in aanloop naar de verkiezingen met concretere plannen. Hij raakte in opspraak vanwege het deporteren van Syriërs naar Noord-Syrië en wil hij daar een miljoen vluchtelingen huisvesten in een gebied dat onder controle staat van het Turkse leger. De aangehaalde diplomatieke banden zouden dit mogelijk kunnen maken.

Hoe gaat Erdogan om met de grote oppositie?

Nooit eerder kwam de oppositie zo dicht bij landelijke overwinning op Erdogan. Hoewel hij met ruim twee miljoen stemmen meer geen ruimte overliet voor twijfel over de uitslag, vertegenwoordigt de oppositie bijna de helft van de Turken.

Dat het politieke toneel in Turkije aan het veranderen is, werd al duidelijk bij de lokale verkiezingen in 2019. Toen greep de oppositie de macht in Istanbul, Ankara en andere grote steden in het westen van Turkije. In die drie grootste steden (Istanbul, Ankara en Izmir) zitten sinds een paar jaar burgemeesters van de oppositiepartij van Kilicdaroglu. In kleinere steden en het uitgestrekte binnenland is en blijft Erdogan populair.

In zijn overwinningsspeech gisteravond haalde Erdogan uit naar de oppositie en beschuldigde hij Kilicdaroglu ervan de kant van terroristen te kiezen. Tegelijk zei hij dat hij alle geschillen achter zich wil laten en zich wil "verenigen achter nationale waarden en dromen".