Koeman haalt Noppert terug voor finaleronde Nations League; geen Cillessen en Berghuis

Bondscoach Ronald Koeman heeft Andries Noppert toegevoegd aan de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League. De doelman van Heerenveen ontbrak in de voorlopige selectie, toen hij nog geblesseerd was. Zondag maakte hij zijn rentree in de laatste speelronde van de eredivisie. Noppert krijgt van Koeman de voorkeur boven NEC-doelman Jasper Cillessen en Anderlecht-goalie Bart Verbruggen, die wel in de voorlopige selectie waren opgenomen. Ook Ajacieden Steven Berghuis, Davy Klaassen en Brian Brobbey hebben de selectie voor de Nations League niet gehaald, net als Kenny Tete (Fulham) en Stefan de Vrij (Internazionale). AZ-middenvelder Tijjani Reijnders zit voor het eerst bij de definitieve selectie van Oranje.

Oranje speelt op woensdag 14 juni in de halve finales tegen Kroatië, een dag later gaat de andere halve eindstrijd tussen Italië en Spanje. De spelers verzamelen op 10 juni in Zeist. Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) spelen die avond nog de Champions League-finale in Istanbul en voegen zich later bij de selectie. Een groep van zestien spelers meldt zich op 5 juni al voor een trainingsstage van drie dagen. Twee wedstrijden, één overwinning Ook in 2019 speelde Oranje, toen eveneens onder leiding van Ronald Koeman, in de laatste vier van de Nations League. Destijds ging de finale verloren tegen Portugal. Koeman begon zijn tweede periode als bondscoach in maart van dit jaar met een grote nederlaag. De eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 werd met 4-0 verloren van Frankrijk. Gibraltar werd een paar dagen later wel verslagen, maar verder dan 3-0 kwam Oranje niet. De kwalificatie voor het EK gaat voor Oranje verder in september met wedstrijden tegen Griekenland (thuis) en Ierland (uit).