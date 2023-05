Maleisië houdt Chinees schip vast dat mogelijk Britse WO II-schepen plunderde

Maleisië heeft granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden op een Chinees schip dat dit weekend door lokale autoriteiten was vastgehouden. Het schip was zonder toestemming in Maleisische wateren voor anker gegaan.

Er bestond al langer een vermoeden dat er illegaal werd gezocht voor de Maleisische kust, waar twee Britse wrakken uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Een Maleisische duiker vertelde eerder aan de krant New Straits Times dat lokale vissers vorige maand een bergingsvaartuig hadden gezien bij de scheepswrakken van de HMS Prince of Wales en de HMS Repulse. Op foto's was een schip te zien met twee grote kranen. Ook zou het schip zijn uitgerust met metalen messen die naar de zeebodem kunnen worden neergelaten om stukken staal en aluminium af te breken en op te tillen.

Toen de vissers dichterbij wilden komen, werden ze gemaand afstand te houden. Het Britse ministerie van Defensie reageerde ontstemd over de mogelijk illegale bergingswerkzaamheden: "We veroordelen krachtig elke ontheiliging van een militair zeegraf", zei een woordvoerder tegen de BBC. "Als we bewijs hebben van ontheiliging van de wrakken van Royal Navy-schepen, zullen we passende maatregelen nemen."

Het bergingschip met 32 bemanningsleden aan boord staat geregistreerd in Fuzhou, China. Het kon gisteren geen ankervergunningen laten zien tijdens een routine-inspectie in de wateren voor de zuidelijke deelstaat Johor in Maleisië. Bij nader onderzoek werden onder meer granaten en schroot op het schip gevonden. Autoriteiten denken dat die mogelijk afkomstig zijn uit de HMS Prince of Wales. Specialisten gaan de gevonden munitie identificeren.

De Maleisische autoriteiten deelden een foto van een gevonden granaat: