Spartaan Rayhi gaat zakken vullen in Arabië: 'Ben ik heel eerlijk over'

Mohamed Rayhi kan zijn lucratieve transfer naar Saudi-Arabië maken. Sparta Rotterdam heeft een akkoord bereikt met Al-Batin over een transfersom voor de 26-jarige aanvaller.

"Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om daar naar de olie-industrie te kijken of om daarna de stap naar de Champions League te kunnen maken", zei Rayhi eerder al. "Het gaat puur over geld en in financieel opzicht je toekomst veiligstellen. Daar ben ik heel eerlijk over."

Opgeleid bij PSV

Rayhi is afkomstig uit de jeugd van PSV en kwam uit voor NEC, alvorens hij in 2018 naar Sparta verhuisde. Afgelopen seizoen scoorde hij 7 keer en gaf hij 3 assists in 25 eredivisieduels.