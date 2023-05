'Moordverdachten De Vries betrokken bij mishandeling in opdracht van Taghi'

Vijf verdachten van de moord op Peter R. de Vries waren ook betrokken bij de zware mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi in mei 2021, melden bronnen bij het opsporingsonderzoek aan EenVandaag.

De ex-zwager van Taghi werd op 2 mei 2021 door drie mannen met een honkbalknuppel in elkaar geslagen. Twee dagen later werd hij opnieuw mishandeld. Een poging tot moord in september 2021 mislukte.

De rechtbank bepaalde eerder in het vonnis tegen Youssef T. - de neef van Ridouan Taghi en zijn voormalig advocaat - dat Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught betrokken was bij de mishandeling.

In het proces over de moord op De Vries in juli 2021 is het nog steeds de grote vraag of Ridouan Taghi daarvoor opdracht gaf vanuit de gevangenis. Met het nieuwe bewijs van de recherche over de mishandeling worden de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries voor het eerst gelinkt aan Taghi, schrijft EenVandaag.

Eerder werd een andere verdachte in de liquidatiezaak, moordmakelaar Krystian M., al met hem in verband gebracht.

Dna-spoor in auto

De vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries hebben volgens de recherche "in nauwe samenwerking en wisselende samenstelling" een belangrijke rol gespeeld bij "meerdere pogingen de ex-zwager van Taghi zwaar te mishandelen, dan wel te doden".

Van Kamil E. is een dna-spoor gevonden in de auto die bij de mishandeling zou zijn gebruikt. Bovendien straalde zijn telefoon aan op een zendmast in Nieuwegein, de plek waar de mishandeling plaatsvond.

Erickson O., die de neergeschoten De Vries zou hebben gefilmd na de moordaanslag, was op dat moment ook in Nieuwegein, zo concludeert de recherche. Nog twee andere verdachten in het moordproces, Divainy K. en Jaouad F., waren volgens de recherche ook betrokken bij de mishandeling op de ex-zwager van Taghi.