Geen ijs maar toch een beetje afzien, Friesland fietst de Elfstedentocht

It giet oan. Nou ja, een beetje dan. In Friesland wordt vandaag de Elfstedentocht verreden. Niet op de schaats, maar op de fiets.

Ruim 14.000 deelnemers zijn vanochtend vroeg in Bolsward begonnen aan de 235 kilometer lange fietstocht langs de elf Friese steden.

"We gaan ervoor. Het is mooi weer", zei een van de fietsers, nog vol bravoure bij de start tegen Omrop Fryslân. Maar ja, hij zei dat in de luwte van de binnenstad van Bolsward. Op de open stukken van de tocht is dat vandaag wel anders. Want ook al schijnt de zon, de deelnemers moeten ook rekening houden met een vrij krachtige tot krachtige en frisse noordoostenwind. Het is net als in de echte Elfstedentocht een beetje afzien.

Stempelpost nog dicht

Maar het is vandaag geen wedstrijd, benadrukt de organisatie. De tocht is recreatief. Dat is goed te merken bij de stempelpost in Dokkum. Als zich daar vanochtend ver voor 08.00 uur de eerste, heel snelle fanatiekelingen melden, krijgen ze nog geen stempel. Ze moeten wachten totdat de stempelpost om 08.00 uur opengaat. Noodgedwongen nemen ze een rustpauze, met koffie en appeltaart.

In totaal zijn er elf stempelposten. In Franeker worden de stempels vandaag uitgedeeld door mensen die verkleed zijn als professoren. Daarmee wordt verwezen naar de rijke historie van het stadje: van 1585 tot 1811 was er een universiteit in Franeker, de Academia Franekerensis.

Op het normaal verstilde platteland ten noorden van Dokkum is het tijdens de tocht groot feest. "Een compliment voor het dorp Hantum", zegt de fietsende verslaggeefster Simone Scheffer, "Het terpje op, en dan schalt de muziek je tegemoet. Dat is het gezelligste dorpje van heel Noordoost-Friesland! Normaal kom ik hier niet zo vaak, maar als je dan van Holwert naar Dokkum fietst, vind ik dat het gezelligste stukje van de hele route."