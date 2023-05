Jong PSV-coach Ramzi doet open sollicitatie: ‘PSV 1 is mijn ultieme droom’

Nu PSV een ticket voor de voorrondes van de Champions League heeft veiliggesteld, zal het in Eindhoven gaan over de vacante positie van hoofdtrainer. Adil Ramzi, coach van Jong PSV, behoort tot het rijtje van gegadigden: "Als Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij hun kansen hebben gekregen, waarom zou ik die dan niet krijgen?" Nog geen week geleden barstte de bom in Eindhoven en pakte Van Nistelrooij zijn biezen. Ramzi werkte nauw met hem samen in de jeugd bij PSV, maar ook nadat Van Nistelrooij trainer was geworden van het eerste elftal. "Ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd. Ik vind het ook pijnlijk, want Ruud is een goede vriend van me", zegt hij. Ingrediënten voor vertrouwen Het is een uitgedacht traject waar de oud-speler van onder meer PSV, Roda JC en FC Utrecht momenteel doorheen gaat bij de Eindhovense club. Na PSV onder 17 jaar en een korte periode als assistent bij de hoofdmacht, ging hij in de zomer van 2021 als trainer aan de slag bij Jong PSV. "PSV is mijn club. Ik zit hier al zeven jaar en heb mezelf eerder al bewezen als assistent, en nu ook op internationaal niveau bij Jong PSV." Daarmee doelt hij op het succes van afgelopen dinsdag, toen de beloften van Crystal Palace met 3-1 werden verslagen in de finale van de Premier League International Cup. Eerder dat toernooi was Jong PSV ook al te sterk voor Manchester United (2-0) en Arsenal (7-2).

Adil Ramzi tijdens het duel met Heracles - AFP

"Dat zijn ingrediënten die bij mij zorgen voor vertrouwen. Mijn ambitie en ultieme droom is gewoon PSV 1 trainen", maakt Ramzi duidelijk. "Laat ik het zo zeggen: ik loop er niet voor weg. Soms vallen de zaken net goed en dat zet je aan het denken. Als je mij vraagt wat ik wil, dan is het de kant op van hoofdtrainer. Ik heb van dichtbij trainers meegemaakt die een soortgelijke kans kregen, van wie ik denk dat ik op dit moment verder ben in mijn ontwikkeling."

'Risico voor PSV te groot' NOS-commentator Arno Vermeulen gelooft na het opstappen van Van Nistelrooij niet dat PSV weer voor een trainer gaat zonder veel bagage. "Ik kan me wél voorstellen dat ze hem willen promoveren en hem als assistent willen voegen bij de technische staf, als de nieuwe trainer daar akkoord mee zou gaan." "PSV heeft met Van Bommel en Van Nistelrooij gezien dat iemand uit de eigen jeugd geen garantie is voor succes. PSV is erg ambitieus en moet na de afgelopen jaren echt de Champions League halen. Het risico om Ramzi hoofdtrainer te maken, is voor PSV nu te groot."

Ramzi zegt het voor hem begrijpelijke argument te kunnen weerleggen dat hij nog niet genoeg ervaring heeft. "Ik snap wel dat iedereen dat nu zegt, maar ik wil mezelf niet vergelijken met anderen. Ervaring speelt mee, maar ik geloof voor honderd procent in mezelf. Daarnaast kan ik met Phillip Cocu ook een voorbeeld geven waar het wel goed is afgelopen." Cocu legde eenzelfde soort weg af in de jeugd van PSV zoals Ramzi die nu doorloopt. Hij deed het alleen in kortere tijd. Na vier jaar als jeugdtrainer pakte Cocu als hoofdtrainer zes prijzen, waaronder drie landstitels.

Phillip Cocu en Memphis Depay bij PSV - ANP