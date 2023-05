Opnieuw explosie bij geldwisselkantoor, dit keer in Den Haag

In Den Haag is vannacht een explosief afgegaan voor de deur van een geldwisselkantoor. Bij filialen van hetzelfde bedrijf in Rotterdam en Amsterdam waren afgelopen week ook al explosies.

De explosie van vannacht was aan de De Heemstraat in Den Haag, rond 03.00 uur. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Alleen de voordeur van het pand raakte beschadigd.

Op beelden is te zien dat het om hetzelfde geldwisselkantoor gaat waar gisteren bij een filiaal in Rotterdam ook al een explosief afging. Ook daar bleef de schade beperkt tot de deur van het gebouw.

Bij dat kantoor deed de politie in maart nog een inval. Er werden toen vijf mensen opgepakt op verdenking van witwassen van miljoenen euro's drugsgeld. Een ander filiaal in Rotterdam werd in januari ook al eens beschoten.

Eerder deze week waren er explosies bij panden van hetzelfde geldwisselbedrijf in Amsterdam. Burgemeester Halsema besloot daarop drie kantoren voor een half jaar te sluiten. Bij het kantoor in Rotterdam waar gisteren een explosie plaatsvond, werd een camera geplaatst. Of dat in Den Haag ook is gebeurd, is niet bekend.