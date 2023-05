Clubicoon Brama zwaait af bij Twente: 'Een standbeeld? Daar ga ik niet over'

Hij kreeg van zijn trainer Ron Jans een invalbeurt, werd na afloop gejonast door zijn medespelers en de supporters trakteerden hem op een staande ovatie. FC Twente-icoon Wout Brama kreeg zondag het afscheid dat hij verdiende. "Ik voelde wel in mijn buik dat het anders was dan normaal. Ik wist dat ik na de wedstrijd mijn afscheid kreeg, dus dat maakt het wel specialer." Hij speelt nog de play-offs voor Europees voetbal met FC Twente, maar Brama zwaaide zondagmiddag na achttien jaar profvoetbal alvast af. "Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. We hebben natuurlijk nog play-offs dus het is nog niet helemaal op zijn einde. We willen nog Europees voetbal veilig stellen." Mijmeren over verleden Toch was het mijmeren over het verleden al begonnen bij Brama. Zijn hoogtepunten wist hij klakkeloos op te noemen. Met de precieze data erbij. "Ik zal 2 mei 2010 nooit vergeten. Het jaar dat we kampioen werden. En 8 mei 2011 wonnen we de beker. En 22 april 2019, toen we terugkwamen in de eredivisie. Die hoogtepunten waren nog veel groter dan toen ik hier als twaalfjarige kwam. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Wout Brama neemt afscheid en zijn dochter komt aan rennen - AFP

Tegen Ajax werden hem in blessuretijd nog een paar minuten gegund. Was dat omdat de stand het toeliet (3-1 voor FC Twente) of wist hij van tevoren al dat hij in zou vallen? "Ik vond het zelf wel een zekerheidje, maar ik weet niet hoe Ron Jans daarover dacht, haha. Ik wist wel dat ik erin zou komen. Gelukkig hadden we zeven minuten blessuretijd dus kon ik er nog even van genieten." Brama, die de laatste jaren vaak geblesseerd was, had graag langer door willen gaan, maar was tegelijkertijd ook dankbaar dat hij tot zijn 36ste op het hoogste niveau kon voetballen.

Wout Brama speelt nog de play-offs voor Europees voetbal met FC Twente, maar hij zwaaide zondag na achttien jaar profvoetbal alvast af. Hij verwacht snel terug te keren bij Twente in een andere functie. - NOS

"Toen ik vijf jaar geleden terugkwam uit Australië dacht ik dat twee à drie jaartjes volhouden hartstikke mooi zou zijn. Het is vijf jaar geworden. We hebben Twente vanuit de eerste divisie terug kunnen brengen naar de subtop van de eredivisie en ik denk dat we nog niet klaar zijn bij deze club." Brama last nu een kleine periode van rust in, maar Twente en Brama hebben de intentie om daarna met elkaar om tafel te gaan. "Ik heb wel een idee, maar daar zullen we intern over gaan praten. We hebben al een klein oriënterend gesprek gehad."

2009: Wout Brama, Cees Paauwe en Peter Wisgerhof bij FC Twente - ANP