Wekdienst 29/5: Dag van het Kasteel • Grote internationale militaire oefening

Maar eerst het weer: flink wat zon en droog. Maxima tussen 15 graden in het Waddengebied tot 19 graden in Limburg. Er waait een vlagerige noordoostenwind, kracht 3 tot 5. Morgen veel bewolking en koel. De dagen erna meer zon en vooral woensdag ook duidelijk warmer.

In zijn toespraak bedankte hij zijn kiezers. "Ik wil iedere burger bedanken die denkt dat ik in staat ben om dit land nog vijf jaar te besturen", zei hij bij zijn presidentieel paleis in Ankara.

In een overwinningsspeech tegenover duizenden mensen heeft de Turkse president Erdogan opgeroepen tot eenheid en solidariteit. "Dit vragen we met heel ons hart", zei Erdogan. Hij won gisteravond in de tweede ronde de presidentsverkiezingen.

En dan nog even dit:

De politie in de gemeente Westland is op zoek naar de mensen die een urn hebben achtergelaten op het strand. "We gaan proberen de nabestaanden van deze volle urn te achterhalen", twitteren twee wijkagenten van Monster en Ter Heijde.

Het is onduidelijk waar de pot met as precies is gevonden. Ook is er geen informatie of het gaat om de stoffelijke resten van een of meerdere personen.