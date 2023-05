Nieuwe foto van onbekende man die in Noord-Hollands dorp werd ontvoerd

Het is nog steeds onduidelijk wie of waar de man is die vrijdag is ontvoerd in Spanbroek in Noord-Holland. De politie heeft daarom opnieuw een foto naar buiten gebracht waarop het slachtoffer te zien is.

De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man. Hij werd vrijdag rond 14.20 uur onder dwang meegenomen.

Volgens de politie sprak de man Engels of Duits. Een uur voor hij werd meegenomen stond hij nog op zijn sokken bij het winkelcentrum in het Noord-Hollandse dorp.

Aanhoudingen

Zaterdagnacht zijn in Heerhugowaard twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat hun rol precies is bij het incident wordt nog onderzocht. De aanhouding heeft niet geleid tot het achterhalen van de identiteit of verblijfplaats van de man.

Zaterdag publiceerde de politie ook een foto. Op die foto is te zien hoe iemand de man bij zijn middel vasthoudt. Na het publiceren ervan zijn er veel tips binnengekomen maar zonder resultaat, zegt de politie.

Gisteravond is een nieuwe foto gepubliceerd waarop de man een stuk duidelijker herkenbaar is. De foto is gemaakt in een lijnbus.