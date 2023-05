Wereldleiders feliciteren president Erdogan met herverkiezing

Verscheidene wereldleiders hebben president Erdogan gefeliciteerd met zijn winst bij de Turkse verkiezingen. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron feliciteerde hem. In het Turks schrijft de Fransman op Twitter dat Frankrijk en Turkije voor grote uitdagingen staan, maar dat ze die samen zullen overwinnen.

Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft Erdogan gefeliciteerd, net als de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Die laatste zegt dat hij ernaar uitkijkt om weer met elkaar samen te werken en de relaties te versterken.

Zelensky

De Oekraïense president Zelensky greep de verkiezingswinst van Erdogan aan om zijn rol als bemiddelaar in het conflict met Rusland te roemen. Op Twitter schreef hij in aanvulling op zijn felicitaties voor Erdogan: "We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa."

De Russische president Poetin heeft Erdogan ook gefeliciteerd. Hij voegde daaraan toe dat hij de bijdrage van Erdogan aan het versterken van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Moskou en Ankara waardeert.

Biden

Verder kreeg Erdogan felicitaties van de Amerikaanse president Biden. "Ik kijk ernaar uit om als NAVO-bondgenoten te blijven samenwerken aan bilaterale kwesties en gedeelde mondiale uitdagingen", schreef hij op Twitter.

Premier Rutte wenste de Turkse president veel succes de komende jaren. "Ik kijk ernaar uit om de relaties verder te versterken en samen te werken als vrienden en bondgenoten", schrijft Rutte ook op Twitter.