President Erdogan roept in speech op tot eenheid en haalt uit naar rivaal

In een overwinningsspeech tegenover duizenden mensen heeft president Erdogan opgeroepen tot eenheid en solidariteit. "Dit vragen we met heel ons hart", zei Erdogan.

Ook bedankte hij zijn kiezers. "Ik wil iedere burger bedanken die denkt dat ik in staat ben om dit land nog vijf jaar te besturen", zei hij tegen zijn aanhangers bij zijn presidentieel paleis in Ankara.

Volgens de herkozen president zijn er geen verliezers. "Niemand heeft vandaag verloren. Alle 85 miljoen inwoners hebben gewonnen. Onze natie heeft gewonnen en onze democratie heeft gewonnen."

Beterschap

Verder zei Erdogan gisteravond dat de inflatie het meest urgente probleem is voor het land, maar beloofde beterschap. Ook zei hij dat hij van plan is om alle geschillen achter zich te laten en zich te "verenigen achter nationale waarden en dromen." Wel haalde hij daarna uit naar de oppositie en beschuldigde hij oppositieleider en rivaal Kilicdaroglu ervan de kant van terroristen te kiezen.

Erdogan won gisteravond de tweede en de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Erdogan kreeg 52 procent van de stemmen, oppositieleider Kilicdaroglu kreeg 48 procent.

Kilicdaroglu noemde de verkiezingen gisteravond de "oneerlijkste verkiezingen in jaren." Al heeft hij de uitkomst niet betwist.

Demirtas

De Turkse president haalde in zijn speech ook oud-oppositieleider Selahattin Demirtas aan die al jaren gevangen zit in een Turkse gevangenis. Hij noemde de voormalig voorzitter van de HDP een terrorist en zei dat hij niet zal worden vrijgelaten omdat dit onder zijn bestuur niet mogelijk zou zijn.

Demirtas werd werd in aanloop naar de verkiezingen van 2018 gevangengenomen omdat hij de Koerdische PKK zou steunen. Hij ontkent de aantijgingen. Het Europese Hof voor de Mensenrechten deed in november 2018 al uitspraak over het onrechtvaardig lange gevangenschap van Demirtas.