Zwaargewonde bij viering Turkse verkiezingsuitslag in Den Haag

In de Schilderswijk in Den Haag is een persoon zwaargewond geraak, waarschijnlijk door vuurwerk. Dat is volgens de politie gebeurd bij de viering van de Turkse verkiezingsuitslag. De ME is ingezet om ruimte te maken voor ambulancepersoneel.

In meerdere Nederlandse steden vieren Turkse Nederlanders dat president Erdogan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Ook in de Schilderswijk gingen aanhangers de straat op.

Een aanwezige heeft zwaar vuurwerk opgepakt, zo verklaarde een getuige tegen de politie. Het explosief is vervolgens ontploft. Het is onbekend wat voor verwondingen de persoon heeft opgelopen. Een persfotograaf schrijft op basis van een getuige dat het slachtoffer een aantal vingers heeft verloren.

Behalve in Den Haag is ook onder meer ook in Rotterdam, Amsterdam, en Amersfoort vanavond feestgevierd. Erdogan-fans reden toeterend door de straten met Turkse vlaggen: