Teller Cavendish staat op 162: 'Een sprint op mijn bucketlist, zo voor het Colosseum'

In het wielrennen geldt ploegbelang meestal boven vriendschap. Vandaag was daarop de uitzondering. Want zonder de hulp van zijn oude ploegmakkers van Ineos had Mark Cavendish waarschijnlijk nooit zijn zeventiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Hij kwam naar de Giro zonder sprinttrein en kwam in de eerste zes massasprints nooit aan te pas. Toch sleepte hij zich over alle obstakels, waarvan een flink aantal boven de 2.000 meter. Op de slotdag in Rome kreeg hij zijn beloning. Daarvoor had hij wel wat hulp nodig, uit onverwachte hoek. "Ik had hele goede vrienden vandaag", zei Cav, met tranen in de ogen. "Het was een sprint op mijn bucketlist, zo voor het Colosseum. Ik ben hier echt heel blij mee."

De sprinter doelde op de hulp die hij kreeg van zijn vrienden van Ineos. Op acht kilometer voor het einde zette hij zich in het wiel van het treintje met Salvatore Puccio en Ben Swift. En daarna deed Geraint Thomas gretig een duit in het zakje. "Ik zat daar en zag dat hij alleen Luis Léon (Sánchez, red.) bij zich had", vertelde Thomas aan een andere oud-ploegmakker, Adam Blythe van Eurosport. "Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand. Ik had een voorspelling gedaan in Watts Occurring (de podcast die hij samen met ploegmaat Luke Rowe ook tijdens de Giro regelmatig opnam, red.) en die moest ik wel laten uitkomen."

De vriendschap van Thomas (37), Swift (35) en Cavendish (38) gaat ver terug. Twee decennia geleden reisden ze al samen met de Britse selectie naar wedstrijden. Maar waar Thomas stap voor stap doorgroeide van wattagestamper op de baan, naar een topper in het Vlaamse voorjaar en uiteindelijk zelfs tot winnaar van de Tour de France, bleven er twijfels over Cavendish. In de laboratoriumtesten presteerde hij namelijk als een wielertoerist. Maar zodra Cavendish zijn wedstrijdkleding aantrekt en de laatste kilometers van een koers voelt aankomen, komen er monsterlijke krachten los. Toch moest British Cycling bedelen bij verschillende ploegen om Cav een kans te geven. In 2006 mocht hij het proberen als stagiair bij het Duitse Telekom. Twee jaar later was het voor het eerst raak in de Giro, vandaag werd hij met 38 jaar en zeven dagen de oudste ritwinnaar ooit in de Ronde van Italië.

Vijftien jaar geleden won de 23-jarige Mark Cavendish zijn eerste rit in de Giro d'Italia. - AFP

Inmiddels staat de teller op 162 overwinningen, waaronder een monument (Milaan-Sanremo), een wereldtitel en 54 ritzeges in de drie grote ronden (34 in de Tour, 17 in de Giro en 3 in de Vuelta). Charmant ettertje Het grote doel is natuurlijk die 35ste ritzege in de Tour, waarmee hij alleen recordhouder aller tijden zou worden. Veel collega's en fans gunnen het hem, al is niet iedereen gecharmeerd van de Manx Missile. Want zo ontwapenend en charmant hij kan zijn na een overwinning, zo vervelend kan hij zijn als het niet lukt. "Je moet ook altijd een klein negatief puntje in je vraagstelling stoppen, hè?", begon Cavendish verongelijkt na zijn triomf in Rome. "Dat het pas mijn eerste overwinning van het jaar is. Ik ben al een paar keer dichtbij geweest. Vandaag deden mijn ploeggenoten het heel goed. En mijn vrienden deden het nog beter...".

Primoz Roglic kust de 'Trofeo senza fine' als eindwinnaar van de 106de Giro d'Italia. - AFP

Primoz Roglic (33) kon deze Giro wél terugvallen op een ijzersterke ploeg, ondanks het feit dat nog voor de Giro vijf renners vervangen moesten worden vanwege corona en een laat trainingsongeluk. Maar ook hij kreeg hulp uit onverwachte hoek, toen het er echt om ging. Toen hij zaterdag in de beslissende klimtijdrit van de fiets moest om zijn ketting weer terug te leggen, werd hij weer op gang geduwd door een oude bekende. De jongen met het rode t-shirt was namelijk Mitja Mežnar, een ploeggenoot van Roglic bij de Sloveense schansspringploeg.

En zo straalde Roglic vandaag van oor tot oor als eindwinnaar van de Giro, zijn vierde grote ronde na de Vuelta-trilogie van 2019 tot 2022. "Ik probeer te genieten van het moment. Het is mooi om te winnen. Maar waar het echt om gaat is de energie die Op de vraag of de winst in deze Giro alle tegenspoed van voorgaande jaren goedmaakt, kon Roglic alleen maar hard lachen. "Ik teken ervoor. Elke overwinning is speciaal en ik ben dankbaar dat ik dit kan bereiken. Dit zal voor altijd in mijn herinnering blijven."

Het eindpodium van de Giro met Geraint Thomas (en zoon Macs), Primoz Roglic (en zoon Lev) en João Almeida. - AFP

Op dat podium trouwens ook Lev Roglic en Macs Thomas, de vier jaar oude opvolgers van hun beroemde wielervaders. Wie weet kruisen zij in 2043 de degens in de Giro en de Tour. Of steken zij elkaar onverwacht een handje toe?