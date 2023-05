Giroud kopt Milan langs het geplaagde Juventus en plaatst zich voor Champions League

Juventus is door AC Milan nog iets verder het moeras in geduwd. De ploeg uit Turijn kreeg maandag te horen dat het tien punten aftrek kreeg en leed zondagavond in eigen huis een nederlaag tegen de Milanezen (0-1).

Door de nederlaag weet Juventus zeker dat het een Champions League-ticket misloopt. Het is voor het eerst sinds 2011 dat Juventus niet meedoet aan het miljardenbal.

In een wedstrijd die de schoonheidsprijs niet verdiende kopte Olivier Giroud in de veertigste minuut een voorzet van Davide Calabria fraai binnen. Door de zege heeft Milan zich wel geplaatst voor de Champions League.

Landskampioen Napoli speelde met 2-2 gelijk tegen Bologna. Victor Osimhen maakte beide doelpunten voor Napoli.