Newgarden wint Indy 500 in allerlaatste ronde, VeeKay tiende na dramatische pitstop

Josef Newgarden heeft zondagavond de Indianapolis 500 gewonnen. De tweevoudig kampioen in het IndyCar-kampioenschap passeerde Marcus Ericsson in de allerlaatste ronde van de iconische wedstrijd die, samen met de Formule 1-race van Monaco en de 24 uur van Le Mans, onderdeel uitmaakt van de 'Triple Crown of Motorsport'.

De slotfase van de race werd ontsierd door drie rode-vlagsituaties vanwege stevige crashes.

Richting het einde ging de strijd om de overwinning tussen Ericsson, Newgarden, Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist. Met nog zestien ronden te gaan ging Rosenqvist de muur in. Nadat hij was teruggeschoven op de baan, klapte Kyle Kirkwood tegen hem aan, waarna Kirkwoods auto ondersteboven op het asfalt terecht kwam.

Wiel zorgt voor chaos

Bovendien leek een wiel het publiek in te vliegen, maar gelukkig belandde die net naast de tribune. De chaos leverde een rode vlag-situatie op.