Canada opnieuw wereldkampioen ijshockey, historisch brons voor Letland

De Canadese ijshockeyers hebben voor de 28ste keer de wereldtitel veroverd. Ze rekenden in de finale in Tampere af met Duitsland: 5-2 (1-1,1-1,3-0).

Duitsland, dat in de knock-outfase de groepswinnaars Zwitserland en de Verenigde Staten had verrast, deed weinig onder voor favoriet Canada (44 WK-finales). Het kwam met 1-0 en 2-1 voor en nam het doel bijna net zo vaak onder vuur (23 om 28 schoten).

De Canadezen kwamen kort voor het einde van de tweede periode met een man meer op het ijs op 2-2. Ze drukten door in de laatste twintig minuten en pakten hun vierde WK-goud in acht jaar. Duitsland verloor ook zijn twee eerdere finales, in 1930 en in 1953.

Historisch brons voor Letland

Letland, met Finland mede-organisator van het toernooi, pakte voor eerst in de geschiedenis een WK-medaille. De Letten waren in de troostfinale in Tampere na verlenging de Verenigde Staten met 4-3 (2-2,0-0,1-1,1-0) de baas.