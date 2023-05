Politie zoekt nabestaanden na vondst van volle urn op het strand

De politie in de gemeente Westland is op zoek naar de mensen die een urn hebben achtergelaten op het strand. "We gaan proberen de nabestaanden van deze volle urn te achterhalen", twitteren twee wijkagenten van Monster en Ter Heijde.

Het is onduidelijk waar de pot met as precies is gevonden. Ook is er geen informatie of het gaat om de stoffelijke resten van een of meerdere personen.

"Soms worden er vreemde dingen aangetroffen op het strand. Alleen deze keer stond zelfs de politie een beetje vreemd op te kijken", melden de wijkagenten op sociale media.