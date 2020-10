Facebook weert advertenties die uitkomst verkiezingen in twijfel trekken

Advertenties die de uitkomst van verkiezingen in twijfel trekken zijn voortaan verboden op Facebook en Instagram. Dat heeft Rob Leathern, die zich bij Facebook bezighoudt met de integriteit van advertenties, gezegd op Twitter.

Het gaat volgens hem onder meer om reclames waarin een bepaalde stemmethode als frauduleus of corrupt wordt bestempeld, evenals het gebruiken van geïsoleerde gevallen van verkiezingsfraude om de uitkomst van de hele verkiezingen onderuit te halen.

Facebooks beleid omtrent politieke advertenties ligt al enige tijd onder vuur, omdat het platform weigert de inhoud te factchecken. Met deze maatregel komt het bedrijf dus enigszins tegemoet aan die kritiek. Eerder al besloot het bedrijf om een week voor de verkiezingen geen nieuwe reclamecampagnes toe te staan. Bestaande campagnes mogen wel doorlopen.

Vreedzame machtsoverdracht

Vorige week zei president Trump dat hij een vreedzame machtsoverdracht niet kon garanderen als hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november verliest. "Nou, we moeten zien wat er gebeurt", zei hij op de vraag van een journalist. Hij sprak toen ook wederom zijn twijfels uit over stemmen per post.

Al eerder heeft Facebook gezegd dat het niet is toegestaan om advertenties te plaatsen waarin prematuur de overwinning wordt uitgeroepen. Normale berichten van Trump en Biden over de stembusgang krijgen een label mee.

Verder heeft Facebook aangekondigd dat het sinds begin deze week advertenties weert waarin steun wordt uitgesproken voor militaire burgerbewegingen en QAnon, een extreemrechtse complottheorie die uit de VS is overgewaaid. Zakenzender CNBC meldt daarnaast dat leden van Facebookgroepen die zijn gelieerd aan QAnon berichten van die groepen lager in hun tijdlijn zullen zien staan. Het idee is dat de berichten daardoor minder snel worden gezien.