Controversiële Indiase film ondanks dreigende sfeer toch in Eindhoven vertoond

Hoewel bioscoopmedewerkers vorige week werden lastigvallen, is de controversiële Indiase film The Kerala Story alsnog vertoond in de Eindhovense bioscoop LAB-1. Vorige week meldde de bioscoop dat de kaartverkoop was gestopt. Ook haalden de medewerkers van de bioscoop alle verwijzingen naar de film en de tijd waarop de film zou spelen van de website.

The Kerala Story is een film over een groep vrouwen uit de Indiase staat Kerala die zich bekeren tot de islam en zich vervolgens aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Aan het begin van de film verschijnt een disclaimer waarin wordt gesteld dat de film fictie is, maar critici vinden dat de film een te simpel beeld geeft van de islam en de radicalisering van mensen uit Kerala.

De bioscoop besloot na overleg met onder meer de gemeente de voorstelling van vandaag toch te laten doorgaan voor alle mensen die al een kaartje hadden gekocht, meldt een woordvoerder van de bioscoop aan de NOS. De woordvoerder spreekt van "een besloten voorstelling" waar vooral mensen van Indiase afkomst op af waren gekomen.

Nadat alle verwijzingen naar de film waren verwijderd van de website zijn medewerkers niet meer lastiggevallen. Eerder kregen zij volgens de woordvoerder appjes op hun privénummer en berichten via mail en sociale media die "net op het randje" waren, maar wel als intimiderend werden ervaren. Volgens hem werd onder meer gezegd "we zouden toch niet willen dat er gedoe of geweld ontstaat bij jullie voor de deur?"

Geen protesten

Ook de vertoning van de film verliep vandaag zonder protesten of verdere problemen. De film draaide drie weken in de Eindhovense bioscoop. De vertoning van vandaag zou sowieso al de laatste keer zijn dat de film vertoond zou worden in Eindhoven. "Het publiek voor dit soort films is niet heel groot, die draaien nooit zo lang", stelt de bioscoop. Bij de laatste vertoning was ook een vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven aanwezig.

De film leidde onder meer in India tot protesten van vooral de islamitische bevolking, maar is een grote hit onder hindoeïstische Indiërs. Sinds de hindoe-nationalistische partij BJP aan de macht is in India, zijn de spanningen tussen hindoes en moslims toegenomen.

Miljoenen euro's

De film leverde omgerekend al tientallen miljoenen euro's op in India. Hoewel de film controversieel is, wilde de bioscoop tonen "dat we niet buigen voor dreigingen. Mensen mogen het met de inhoud van een film niet eens zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat een film dan niet zou mogen."

De bioscoop zegt nooit te hebben overwogen om de voorstelling volledig af te gelasten. "We hadden een verantwoordelijkheid naar de mensen die al een kaartje hebben." De als dreigend ervaren whatsappjes. berichten op sociale media en telefoontjes kwamen volgens de woordvoerder "vanuit de moslimwereld die tegenstander is van deze film".

Er is geen aangifte gedaan, maar de politie was wel op de hoogte gesteld zodat die snel zou komen als er incidenten zouden ontstaan bij de bioscoop.