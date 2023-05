Barcelona neemt met winst afscheid van Nou Camp, stadgenoot Espanyol degradeert

Espanyol is gedegradeerd uit de Spaanse competitie. De ploeg uit Barcelona gaf diep in blessuretijd de voorsprong uit handen in de degradatiekraker tegen Valencia, waardoor het 2-2 werd.

Voor het Valencia van basisspeler Justin Kluivert is het gelijke spel erg belangrijk, want door het behaalde punt doet de club goede zaken in de strijd tegen degradatie.

FC Barcelona boekte in eigen huis een 3-0 overwinning op RCD Mallorca. Ansu Fati maakte twee goals. De andere treffer werd gemaakt door Gavi. Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee.

Tijdens de voorlaatste speelronde van La Liga maakte de ploeg van trainer Xavi een galavoorstelling van de laatste thuiswedstrijd van aanvoerder Sergio Busquets en linksback Jordi Alba, die beiden vertrekken.

Afscheid Nou Camp

FC Barcelona neemt tijdelijk afscheid van Camp Nou, het stadion dat flink verbouwd gaat worden. De Spaanse kampioen speelt komend seizoen zijn thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion op de berg Montjuïc.

De degradatiestrijd in de Spaanse competitie is ongekend spannend. Naast de reeds gedegradeerde clubs Espanyol en Elche kunnen er nog zes ploegen ploegen afdalen naar het tweede niveau.