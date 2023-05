Kogelstootster Schilder tweede bij Diamond League in Rabat

Kogelstootster Jessica Schilder is zondagavond op de Diamond League in Rabat als tweede geëindigd. De 24-jarige Volendamse moest alleen de Portugese Auriol Dongmo voor zich dulden met 19,28 meter.

Europees kampioene Schilder had in haar eerste outdoorwedstrijd de zaakjes nog niet geheel op orde: in zes rondes kwam ze tot slechts twee geldige afstanden. Met 18,85 meter bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk record, dat op 20,24 meter staat.

Shamier Little won de 400 meter horden in 53,95. Daarmee kwam ze niet in de buurt van de beste jaartijd die Femke Bol zaterdag in België op 53,12 zette. Dalila Muhammad, die voor Bol olympisch zilver pakte, werd slechts vijfde.