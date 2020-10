Wielrenner Simmons geschorst wegens 'opruiende Trump-tweets'

Simmons erkende later een 'Trumper' te zijn, een aanhanger van de zittende president. Dat is bij zijn ploeg niet goed gevallen.

Diverse en rechtvaardige wielersport

"We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en die een meer diverse en rechtvaardige wielersport ondersteunt", staat in een verklaring. "Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen, vinden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden."

"Helaas heeft onze renner Quinn Simmons online statements gemaakt die naar onze mening verdeeldheid zaaien, opruiend zijn en schadelijk voor het team, het professionele wielrennen, de fans en de positieve toekomst die we hopen te creëren voor onze sport."