Van Bommel mist eerste kans op titel met Antwerp, nu volgt ongekende climax

Antwerp is er niet in geslaagd om na 66 jaar weer landskampioen van België te worden. De ploeg van trainer Mark van Bommel had zondagmiddag moeten winnen van Union om de titel veilig te stellen, maar kwam tegen tien man niet verder dan 1-1.

Antwerp leek tegen Union op weg naar de titel, nadat het al vroeg op voorsprong was gekomen door een doelpunt van Vincent Janssen. Union kwam na klein uur spelen met tien man te staan, maar maakte in de 79ste minuut gelijk.

"We hebben geen fouten gemaakt", zei Van Bommel na afloop. "Maar de feiten zijn dat we de titel nog niet binnen hebben. Gelukkig krijgen we nog een kans."

"Ik heb zelf in 2010 een WK-finale verloren. Dan duurt het vier jaar voor er mogelijk een herkansing komt. Dit is anders. Wij kunnen volgende week nog altijd kampioen worden", aldus Van Bommel. "Er is mentaal oplapwerk nodig, maar we gaan door."

Volop Nederlanders bij Antwerp

Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs speelden in de basis bij Antwerp, waar Gyrano Kerk in de slotfase nog mocht invallen. Bij Union speelde Bart Nieuwkoop de hele wedstrijd.

Antwerp moet het volgende week doen zonder de geschorste Stengs. Bovendien is het meespelen van Janssen, die met een blessure naar de kant moest, onzeker.

"Dat zijn tegenvallers", aldus Van Bommel. "Calvin is er zeker niet bij. Hij is een bepalende speler, iemand die uit het niets iets kan creëren. Dat is een gemis."