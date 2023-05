Ruzies, haat en geweld op tv, veel Serviërs zijn geweldscultuur zat

Tienduizenden demonstranten hebben in Belgrado wind en regen getrotseerd voor een protest tegen de Servische regering. Aanleiding zijn de schietpartijen in het land waarbij deze maand in totaal achttien mensen om het leven kwamen. - NOS

In haar kantoor kijkt psycholoog Ana Mirkovic op een laptop opnieuw naar de ruzie tussen Maja en Marko. Ze wordt er stil van. "Ook al is het niet live, ik vind het nog steeds vervelend om naar te kijken. Hoe is dit voor mensen die dit live zien gebeuren?"

Als psycholoog houdt Mirkovic zich bezig met de gevolgen van dit soort geweld op televisie. "De media en al dit geweld hebben een sterke invloed op de vorming van normen en waarden in onze maatschappij", vertelt ze. "We worden overspoeld met dit soort beelden. In andere landen mag je dit soort programma's niet uitzenden als kinderen het nog kunnen kijken, hier is het primetime te zien."

"Kinderen worden door hun ouders geroepen om mee te kijken als er op televisie wordt gevochten. Ze denken dat dit gedrag sociaal gewenst is", stelt Mirkovic. "Ze doen het na, want het blijft onbestraft. Ze krijgen er aandacht mee en zijn populair. Dat gedrag nemen ze mee naar het park en school. Zo ontstaat een cultuur van escalerend geweld."