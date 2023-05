Verstappen stralend middelpunt in Monaco: 'Hij rijdt op toppen van zijn kunnen'

De welbekende glitter en glamour van Monaco verbleekten dit weekend volledig bij de prestaties van Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen reed een perfecte ronde in de kwalificatie en was zondagmiddag in de race ongenaakbaar. Fernando Alonso deed vanaf P2 wat hij kon, maar was ondanks de chaos tijdens de regenbui totaal kansloos.

Christian Horner, teambaas van Red Bull, is onder de indruk van Max Verstappens prestatie in Monaco. - NOS

Zijn teambaas Christian Horner had er van genoten, vooral ook van die fenomenale run in de derde sessie van de kwalificatie. "Hij presteert op de toppen van zijn kunnen. Die ronde in de kwalificatie was een van de beste in zijn carrière." De race had Verstappen vanaf de start onder controle, zag ook Horner. "De eerste taak was de start overleven en dat deed hij met gemak. Daarna was het een kwestie van bandenmanagement om Alonso achter hem te houden. Dat deed Max uitstekend en ook tijdens de regenbui bleef hij heel volwassen rijden." De teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, haalde geen WK-punten. Hij crashte in de kwalificatie en maakte ook in de race een onzekere indruk. "Voor Checo was dit een dramatisch weekend. Eentje om snel te vergeten..." Rustig in de regen Verstappen reed toen het in Monaco ging regenen al op ruime afstand van zijn achtervolger Alonso. Die hoopte dat de bui het tij voor hem zou doen keren, maar dat gebeurde niet. Na een bandenwissel naar intermediates reed Verstappen alleen maar verder weg, om op een halve minuut van Alonso te finishen.

Marko over De Vries: 'Veel beter' Helmut Marko, teamadviseur van Red Bull, voerde de afgelopen weken de druk op voor Nyck de Vries. De Nederlander kende een slechte seizoenstart. In Monaco eindigde hij op de twaalfde plek. Marko reageerde er bij NOS heel kort op. "Dit was stukken beter dan wat hij eerder liet zien." Zelf was De Vries ook niet ontevreden. "Het doel was een solide race te rijden en dat is gelukt."

"Ik heb geprobeerd rustig te blijven in de regen", zei Verstappen. "Ik had al een groot gat met Alonso en wilde niet riskeren dat ik de muur zou raken en de zege zou weggeven. Ik kon gelukkig met een paar drukken op de knop de balans van de auto verbeteren en uiteindelijk wegrijden." Alonso, samen met Verstappen en Ocon op het podium, besefte na afloop van de race dat een zege er voor hem simpelweg niet in zat. "We hebben er alles aan gedaan, maar winnen was onmogelijk vandaag. Gisteren zaten we er dichtbij in de kwalificatie, maar zoals het hele seizoen was het in de race onmogelijk dit tempo vol te houden."