Vier doden bij bosbranden in Oekraïne, vlak bij separatistisch gebied

Bij bosbranden in de Oost-Oekraïense regio Loehansk zijn vier mensen omgekomen. Tien anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht en 120 bewoners zijn geëvacueerd.

De branden besloegen een gebied van 18.000 hectare en bedreigden 22 plaatsen, melden de Oekraïense hulpdiensten. Volgens lokale autoriteiten waren er 146 branden, waarvan er 82 inmiddels zijn geblust. Door het droge weer kon het vuur snel om zich heen grijpen. De verwachting is dat het ook de komende dagen droog blijft en hard zal waaien.

De meeste branden woedden in de buurt van de regio die in handen is van pro-Russische separatisten. De lokale autoriteiten zeggen dat ze mogelijk zijn veroorzaakt door beschietingen van de separatisten. De regering wil dat dat wordt uitgezocht. "De oorzaak van de grootschalige verspreiding van het vuur moet met zekerheid worden vastgesteld", staat in een verklaring van het kantoor van de president.

Munitie

Het blussen wordt bemoeilijkt doordat in de "grijze zone" tussen Oekraïense en separatistische troepen nog veel munitie ligt.

Ondanks een bestand tussen Oekraïne en pro-Russische separatisten dat in 2015 werd gesloten, wordt er nog sporadisch over en weer geschoten, waarbij slachtoffers vallen onder de bevolking, Oekraïense militairen en separatisten.

Begin september waren er vergelijkbare bosbranden in de regio's Loehansk en Charkov. Daarbij kwam een persoon om het leven en werd een compleet dorp in de as gelegd. Ook werden tachtig datsja's (plattelandshuizen) en dertig huizen in twee dorpen door brand verwoest.

In april leidden bosbranden bij de in 1986 ontplofte kernreactor in Tsjernobyl tot een verhoogd stralingsniveau en extreme luchtvervuiling, onder meer in de hoofdstad Kiev.