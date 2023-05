Vertrekt Kökcü uit Rotterdam-Zuid? 'Als juiste club komt, wil ik stap maken'

Orkun Kökcü staat open voor een vertrek bij Feyenoord. "Als de juiste club komt, dan wil ik deze zomer wel een stap maken", zei de Rotterdamse spelmaker na de nederlaag tegen Vitesse (0-1). Voor Kökcü maakt het geen verschil dat Arne Slot zijn contract bij Feyenoord tot medio 2026 heeft verlengd. "Ik wil ook niet zeggen dat ik sowieso weg ben, want daar kan ik achteraf vragen over krijgen. Maar ook omdat ik nu kampioen ben geworden, als aanvoerder... Ik heb heel veel meegemaakt bij Feyenoord, het voelt echt als thuis. Dus als ik een stap maak wil ik wel echt een goede stap maken." Slot maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij Feyenoord voorlopig trouw blijft. De succesvolle coach vertelde ook dat hij zich gaat inzetten voor een langer verblijf van zijn aanvoerder bij Feyenoord, die tot medio 2025 onder contract staat. "Orkun is een geweldige speler", zei Slot. "Kwalitatief gezien kan hij een hoger niveau aan. Maar wij gaan ook als Feyenoord zijnde op een hoger niveau actief zijn in Europa. Dat is voor hem ook een prachtige kans. Ik zal er alles aan doen om hem hier te houden."

Slot kan zich met Feyenoord gaan richten op komend seizoen. "Ik heb aangegeven dat ze nog een paar dagen mogen genieten van het kampioenschap. Daarna moet de focus op komend seizoen." Arne Slot en zijn spelers zijn niet van plan op hun lauweren te rusten. "Je ziet bij kampioenen wel eens gemakzuchtig als ze aan een nieuw seizoen beginnen. Dat moeten we zien te voorkomen." Samenstelling selectie "Elk mens heeft zin in vakantie", vertelt Slot op de persconferentie na de 1-0 nederlaag tegen Vitesse. "We zijn in een bevoorrechte positie met schitterend werk, maar een van de nadelen is dat onze vakanties redelijk beperkt zijn." Toch noemt de trainer zijn vakantie niet "compleet vakantie. Want een belangrijke pijler onder succes is de samenstelling van de selectie. Dus ik zal nog regelmatig contact hebben met mijn staf en Dennis te Kloese (de algemeen directeur, red.). En de kans is ook redelijk groot dat ik nog voetbal ga kijken."

Dennis te Kloese (l) en Arne Slot (r) - ANP

"De afgelopen dagen zijn we daar al wel mee begonnen. Ik heb met Dennis en de staf al gekeken naar wie er weggaan en welke opties er zijn om hun te vervangen." Verwachten weinig mutaties "Ik heb genoeg informatie om te weten dat Kökcü klaar is om een stap te maken, maar dat zal wel voor alle partijen goed moeten zijn. Zowel voor hem als voor de club. Daarnaast nemen we afscheid van een aantal huurlingen, maar we verwachten niet veel mutaties. En we hebben Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt al vastgelegd."

Van Ibiza naar De Kuip Feyenoord liep een evenaring van het clubrecord punten in één seizoen (85) mis door de nederlaag tegen Vitesse. Volgens buitenspeler Oussama Idrissi is het geen hogere wiskunde dat een aantal dagen Ibiza niet heeft geholpen bij het halen van een positief resultaat. "Als je elke dag hard traint en goed rust, kun je optimaal presteren. We waren 33 wedstrijd goed en optimaal, maar hebben het vandaag niet voor elkaar gekregen", aldus Idrissi. Een groot deel van de selectie bivakkeerde afgelopen week op het Spaanse feesteiland Slot zag wel een fanatiek Feyenoord, maar concludeerde ook dat "de scherpte bij het afmaken van de kansen wel eens beter is geweest". Hij zag het reisje naar Ibiza daar echter niet als hoofdoorzaak van. "Het komt ook omdat de spanning weg is. Dat zie je ook bij andere kampioenen, zoals Barça en Napoli. Die hebben het moeilijker om te winnen. Onze jongens hebben er alles aan gedaan. Daarom heb ik ze net ook bedankt voor een jaar lang ongelofelijke inzet."

"Dat geeft ons aanleiding om met vertrouwen naar komend seizoen te kijken", vervolgt Slot. Aan een doelstelling waagt hij zich echter nog niet. "Dat kun je pas goed bepalen aan het einde van de voorbereiding. Dan heb je ook een paar wedstrijden nodig om te zien hoe de verhoudingen liggen." Fitheid "Je bent vooral afhankelijk van jezelf, maar ook van wat de clubs om je heen doen in de zomer." Wat Feyenoord zelf in de hand heeft is dus de samenstelling van de selectie, maar ook de fitheid van de spelers. "Een andere belangrijke pijler onder succes."

Arne Slot op de persconferentie - ANP