Kool wint slotetappe en eindklassement RideLondon Classique na machtige jump

Charlotte Kool is winnares geworden van de RideLondon Classique, een driedaagse WorldTour wedstrijd. De renster van Team DSM zag haar leidende positie in de slotrit aangevallen worden, maar in de sprint vloerde ze de concurrentie.

Na het vertrek bij The Mall moesten er acht ronden door de Londense binnenstad worden gereden. Onderweg waren er enkele keren bonificatieseconden te verdienen. Na een van de tussensprints reden Sofie van Rooijen, Grace Lister en Victoire Berteau weg, maar in de slotronde werden ze ingelopen.

Machtige jump

Chloe Dygert had onderweg drie seconden van haar achterstand (van de tien) op Kool goedgemaakt. De Amerikaanse deed ook een gooi naar de etappezege, maar Kool stak haar met een machtige jump nog net voorbij.