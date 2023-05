Berghuis haalt na FC Twente-Ajax naast Grolsch Veste hard uit naar toeschouwer

Steven Berghuis heeft na afloop van FC Twente-Ajax een klap uitgedeeld aan een omstander. De Ajax-speler verloor zijn zelfbeheersing vlak voordat hij de spelersbus instapte, zo is te zien op een filmpje dat op internet circuleert.

Of Berghuis de fan in kwestie raakte, is op het filmpje net niet te zien. Ook is het nog niet duidelijk wat er aan vooraf ging en waarom Berghuis uithaalde.

Volgens de Twentse regionale krant Tubantia zou Berghuis hebben gereageerd op een racistische opmerking die richting teamgenoot Brian Brobbey werd geuit. Brobbey zou zijn uitgescholden voor "kankerzwarte". De krant beroept zich op een anonieme getuige waarvan de naam op de redactie bekend is.