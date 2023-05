FC Utrecht sluit seizoen af met winst op Emmen, Douvikas gedeeld topscorer

FC Utrecht heeft op de slotdag thuis FC Emmen verslagen (3-2). Tasos Douvikas was een keer trefzeker en zo werd de Griek samen met Xavi Simons van PSV met negentien doelpunten topscorer van de eredivisie.

Beide teams spelen volgende week nog in verschillende play-offs, Utrecht voor een Europees ticket en Emmen voor een plek in de eredivisie. Desondanks hielden beide ploegen zich niet in. Emmen-coach Dick Lukkien had wel meerdere spelers rust gegeven met het oog op de twee duels met NAC Breda.