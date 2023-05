Erdogan lijkt af te stevenen op nieuwe termijn als Turkse president

Bij persdienst ANKA, die gelieerd is aan de oppositie, staat Erdogan eveneens voor, al is het verschil kleiner. Hier heeft hij 51,5 procent van de stemmen, tegen 48,5 procent voor Kilicdaroglu.

"Dit zijn nog geen officiële uitslagen, de kiescommissie moet daar mee komen. Het is dus nog afwachten. De sfeer in Turkije is zenuwslopend. Iedereen ziet hoe ontzettend spannend het lijkt te gaan worden, en dat de kandidaten dichter bij elkaar uit gaan komen dan eerder verwacht. Het wordt een hele spannende avond."

Tientallen miljoenen Turken gingen vandaag voor de tweede keer in twee weken naar de stembus. Om 16.00 uur Nederlandse tijd sloten de stembureaus. Volgens Anadolu was de opkomst ruim 85 procent, vrijwel net zo hoog als twee weken geleden.

Twee weken geleden was de eerste ronde, maar toen haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. President Erdogan was favoriet: hij kreeg 49,5 procent van de stemmen. Het is voor het eerst dat Erdogan niet in de eerste ronde de verkiezingen wint.