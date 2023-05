Erdogan claimt overwinning in Turkse presidentsverkiezingen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de overwinning opgeëist in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de zittende president hebben de kiezers hem de verantwoordelijkheid gegeven om Turkije nog eens vijf jaar te besturen. Hij is al twintig jaar aan de macht.

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"In Istanbul wordt al een uur feestgevierd. Er is op dit moment weinig twijfel meer dat Erdogan deze verkiezingen heeft gewonnen. Bij de oppositie heerst het idee: we hebben het geprobeerd, maar het is ondanks alles weer niet gelukt. Ondanks de hyperinflatie en grote kritiek op de regering de afgelopen tijd is het Erdogan weer gelukt om zoveel mensen op hem te laten stemmen. Hij blijkt opnieuw onverslaanbaar.

De kiescommissie moet ook nog met een definitieve uitslag komen later vanavond, maar daar staat Erdogan ook op een comfortabele voorsprong. De kans is groot dat Erdogan voor die tijd in Ankara voor het presidentiële paleis zijn overwinningsspeech zal gaan geven."