Blijft topscorer Simons bij PSV? 'Kan geen garanties geven, veel factoren spelen rol'

Xavi Simons was één van de uitblinkers van het reguliere voetbalseizoen. Maar speelt de topscorer komend seizoen ook in Eindhoven? "Mijn prioriteit ligt bij PSV. In de zomer heb ik gesprekken." Simons zegt dat meerdere factoren een rol gaan spelen. "We zullen zien wat er gebeurt. Ik heb veel vertrouwen in deze club en in de mensen om mij heen", zegt de aanvaller die vandaag twee keer scoorde tegen AZ (2-1). De 20-jarige Simons ondertekende vorig jaar zomer een contract tot 2027 bij PSV. In die verbintenis is echter een clausule opgenomen dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem voor 12 miljoen euro terug kan halen. Simons zegt eerst te willen genieten en na de interlandperiode over zijn toekomst te willen beslissen. Interesse andere clubs Simons spreekt, ondanks alles wat er bij PSV gebeurd is, van een "droomseizoen". Hij weet zelf dus ook dat er interesse van andere clubs voor hem zal zijn. "Ik ben blij, maar kan niet zeggen wat er in de zomer gaat gebeuren." De PSV'er werd samen met Utrecht-spits Tasos Douvikas met negentien doelpunten topscorer van de eredivisie. Hij zegt dat de eerder deze week bij PSV opgestapte trainer Ruud van Nistelrooij belangrijk voor hem is geweest. "Zijn vertrek was een klap. Ik ben hem altijd dankbaar."

Deze uitspraken stroken niet met het nieuws dat Simons samen met meerdere medespelers niet tevreden was over Van Nistelrooij. Simons zegt dat hij het jammer vindt dat hij genoemd werd als een van de veroorzakers van het vertrek van de coach. De exit van Van Nistelrooij zorgt er in ieder geval niet voor dat Simons gelijk wil vertrekken bij de club. "Ik heb er vertrouwen in dat de club het goed gaat regelen." Fred Rutten, die Van Nistelrooij tegen AZ verving als coach, vindt het moeilijk om te zeggen wat het verstandigste is voor "professional" en "uitzonderlijk talent" Simons. "Hij heeft de potentie om in de top van Europa te spelen." "Je weet nooit wat het beste voor hem is. Dat is koffiedik kijken...", vervolgt Rutten, die denkt dat Simons zich makkelijk zal aanpassen aan een hoger niveau. Tegelijkertijd denkt hij ook dat het goed voor Simons is om in de spotlights bij PSV het team te moeten dragen. "Het is tweeledig." Appcontact met Van Nistelrooij De trainer, die tot woensdag assistent-coach was van Van Nistelrooij, had eerder deze week appcontact met de opgestapte hoofdtrainer. "Over de inhoud ga ik absoluut niets zeggen." Volgens Rutten had bellen niet veel zin. "Dat leek niet mij niet verstandig. Je kan mensen beter tot rust laten komen." De 60-jarige trainer benadrukt dat de situatie voor niemand leuk is. "Het is voor iedereen k..."

