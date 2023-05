Larrazábal wint KLM Open, Caron beste Nederlander op gedeelde plek acht

De Spaanse golfer Pablo Larrazábal heeft het KLM Open op zijn naam gebracht. Maar opmerkelijk was vooral de opmars van de Nederlander Rowin Caron, die uiteindelijk met een gedeelde achtste plaats genoegen moest nemen.

Caron, die zelfs even knap tweede stond, werd wel de beste Nederlandse deelnemer (-7).

De 30-jarige Caron, die vooral op de PGA-tour Latinoamérica speelt, zag een topklassering aan het eind van de rit in rook opgaan. Hij verspeelde op hole veertien en vijftien een slag en maakte ook op de voorlaatste hole een bogey. Wel besloot hij met een birdie, waardoor hij als gedeeld achtste eindigde, zijn beste uitslag in negen deelnames.

Van de zes Nederlanders die de cut haalden, liep Lars van Meijel zondag de beste ronde met -4 (zes birdies en twee bogeys). Hij klom naar de zestiende plek (-5). Tweevoudig toernooiwinnaar Joost Luiten viel terug na een ronde met drie birdies en vier bogeys (21ste met -4).

Hard werken voor de zege

Larrazábal was als leider begonnen, maar negen man volgden op drie slagen of minder. De 40-jarige Spanjaard kreeg de zege in Cromvoirt en zijn negende titel op de Europese tour zeker niet cadeau.

Toen Larrazábal nog zes holes te spelen had, waren er vijf koplopers. Hij sloeg toe met drie birdies op de laatste vier holes. Zijn landgenoot Adrián Otaegui eindigde als tweede (-13 om -11). De Zuid-Afrikaan Deon Germishuys en de Deen Rasmus Hojgaard deelden de derde plaats.