Lakers laat op stoom tegen Heat, maar starten NBA-finale wel met winst

Los Angeles Lakers heeft in de finale van de NBA een 1-0 voorsprong genomen. De 16-voudig kampioen was in het eerste duel van de best-of-7-serie met 116-98 te sterk voor Miami Heat.

De Lakers kwamen moeizaam op gang en keken in het eerste kwart zelfs tegen een achterstand van 13 punten aan. In het vervolg kwamen de Lakers echter op stoom en sloegen ze in het derde kwart een gat van 32 punten.

Dat Miami Bam Adebayo en Goran Dragic kwijtraakte met blessures droeg daar ook aan bij.