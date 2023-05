Heitinga over zijn toekomst bij Ajax: 'Aankomende week zal er duidelijkheid komen'

John Heitinga moest na het ontslag van Alfred Schreuder de hete kolen uit het vuur halen bij Ajax, maar sinds zijn komst ging het niet veel beter. De onervaren trainer werd roemloos uitgeschakeld in Europa, verloor de bekerfinale van PSV en moest na de nederlaag tegen FC Twente op de laatste speeldag genoegen nemen met de derde plek. Geen Champions League. Ajax speelt komend seizoen in de voorronde van de Europa League. "Ik ben ingestapt om Ajax te helpen", zei hij zondag na de pijnlijke nederlaag tegen FC Twente. "Ik kende een goed begin met heel veel overwinningen achter elkaar. Alleen is het vaak onvoldoende geweest. We moeten ervoor zorgen dat we niet nog een keer zo'n seizoen meemaken."

John Heitinga sluit het seizoen met Ajax af met een nederlaag tegen FC Twente en daarmee een derde plek in de eredivisie. De trainer verwacht snel duidelijkheid over zijn toekomst. - NOS

Heitinga heeft het over 'we' en dus weer die ene vraag: is hij komend seizoen ook de hoofdtrainer van Ajax? "Daar kan ik op dit moment nog geen uitspraken over doen. De aankomende week zal er wel duidelijkheid over komen. Daar ga ik vanuit..." De trainer zag dat zijn ploeg tegen FC Twente op alle fronten werd afgetroefd. Het rampseizoen van Ajax kreeg zo een passend slot. "Ik heb niet zoveel gezegd na de wedstrijd. Natuurlijk baal je. We hebben vandaag niks in te brengen gehad." Heel even dreigde een absoluut doemscenario toen AZ gelijkmaakte tegen PSV. Bij winst zouden de Alkmaarder de derde plek overnemen en was Ajax veroordeeld tot de voorronde van de Conference League. Dat bleef Ajax en Heitinga bespaard. "Dat was een opluchting voor ons allemaal. Ik heb de wedstrijd niet gezien natuurlijk, maar PSV heeft zijn sportieve plicht gedaan."