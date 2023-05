De Kleijn sprint naar zege in slotrit Boucles de la Mayenne, eindzege Lazkano

Arvid de Kleijn heeft de slotrit van de Boucles de la Mayenne, een vierdaagse rittenkoers in Frankrijk, op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van het procontinentale Tudor was in de massasprint in Laval duidelijk te sterk voor Arnaud Démare.

De vermaarde sprinter van Groupama-FdJ was zaterdag nog de beste in de derde etappe, waarin De Kleijn als derde eindigde. Voor de 29-jarige De Kleijn is het zijn zevende profzege. Zijn grootste zege boekte hij eerder dit voorjaar in de Italiaanse klassieker Milaan-Turijn.