Fortuna Sittard sleept er diep in blessuretijd een punt uit tegen NEC

Fortuna Sittard heeft op de valreep thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen NEC. Pas ver in de extra tijd maakte Paul Gladon vanaf de stip gelijk nadat Landry Dimata (ook van elf meter) in de 65ste minuut de score had geopend.

Voor de rust leverde het overwicht van Fortuna weinig grote kansen op. Gladon was het dichtst bij een doelpunt, maar trof de paal. Aan de andere kant zorgde Magnus Mattsson voor de enige dreiging, maar doelman Ivor Pandur en Ivo Pinto grepen in.

Bij NEC stond Mattijs Branderhorst onder de lat. Jasper Cillessen verdrong hem dit seizoen al snel uit de basis, maar gunde hem een waardig afscheid van NEC. Dat leek hij te krijgen, want hij hield de nul totdat Gladon in extremis toch nog toesloeg.

Voor beide ploegen zit het seizoen er nu op. NEC eindigt op de twaalfde plek en Fortuna op een plaats daaronder.