Kanaal Venetië kleurt fluorescerend groen, groot onderzoek naar oorzaak

De autoriteiten van Venetië zijn een groot onderzoek begonnen naar de vreemde kleur van het water in een van de kanalen. Het water bij de beroemde Rialtobrug is fluorescerend groen geworden.

Vooralsnog wijst niets op gevaar voor mens en dier. Vermoedelijk is een vloeistof in het water gegooid waardoor het water knalgroen van kleur is. Het lijkt te gaan om een stofje dat gebruikt wordt om lekken onder water te achterhalen, meldt het Italiaanse persbureau Ansa op basis van voorlopig onderzoek.

De lokale autoriteiten zijn met spoed bijeengekomen. De brandweer, de politie en een milieuagentschap proberen de oorzaak te achterhalen. Het toezicht op de kanalen is opgevoerd.

De daad is nog niet opgeëist. Vanwege het vermoedelijke gebruik van een soort kleurstof werd al snel gedacht aan milieuactivisten, maar die ontkennen betrokkenheid bij de het incident.