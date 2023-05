Cambuur sluit eredivisieschap af met ruime zege op RKC Waalwijk, Uldrikis van de nul af

Door die zege deed Cambuur zelfs de laatste plaats in de eredivisie nog over aan FC Groningen. En ook voor spits Roberts Uldrikis was het een bijzondere wedstrijd: hij maakte eindelijk zijn eerste treffer van het seizoen.

SC Cambuur heeft in stijl afscheid genomen van de eredivisie. Op de laatste speeldag boekten de Leeuwarders, die al weken zeker zijn van degradatie, de grootste overwinning van het seizoen. Tegen RKC Waalwijk, dat zelf nog streed om een plek in de play-offs om Europees voetbal, werd het liefst 4-0.

Het al gedegradeerde Cambuur nam tegen RKC afscheid van de eredivisie, maar kon de buurman in Heerenveen nog wel flink dwars zitten. Want ironisch genoeg zou een ruime nederlaag tegen RKC kunnen voorkomen dat Heerenveen de playoffs om Europees voetbal zou mogen spelen.

Spits Roberts Uldrikis dacht daar echter anders over. De boomlange Let, aan het begin van het seizoen nog aanvoerder, was namelijk nog steeds op zoek naar zijn eerste seizoenstreffer.

Na tien minuten leek het eindelijk zover, toen een voorzet van David Sambissa door RKC-verdediger Lelieveld tegen de onderkant van de eigen lat gekopt werd en vervolgens via het lichaam van Uldrikis in het doel verdween. Maar ook nu zat het Uldrikis niet mee: de VAR constateerde dat de bal via zijn arm over de lijn ging.