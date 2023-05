Kampioen Feyenoord sluit seizoen af met thuisnederlaag tegen Vitesse

Het was wachten op de openingstreffer van Feyenoord, maar vlak voor rust scoorde Van Ginkel aan de overkant en die goal telde wel.

In het eerste halfuur hadden Oussama Idrissi, Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez kunnen scoren en bij een corner van Orkun Kökçu viel de bal via Van Ginkel wel binnen, maar de goal werd afgekeurd omdat Geertruida hinderlijk buitenspel stond.

Landskampioen Feyenoord heeft het seizoen afgesloten met zijn tweede nederlaag. Vitesse zegevierde in De Kuip met 1-0. Feyenoord verloor dit seizoen verder alleen bij PSV (4-3).

Kjell Scherpen vertolkte een hoofdrol in De Kuip. De lange Vitesse-doelman speelde een puike wedstrijd en was meerdere keren een flinke sta in de weg voor de Feyenoord-spelers. Zo redde hij op inzetten van Alireza Jahanbakhsh, Javairo Dilrosun, Neraysho Kasanwirjo, Quinten Timber en Igor Paixão.

Danilo leek de enige te worden die Scherpen wel kon verschalken, maar zijn rake kopbal werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna kopte Gimenez nog twee keer over. Vitesse kreeg in de slotfase nog enkele grote kansen uit de counter, maar die werden om zeep geholpen.

Geen puntenrecord

Voor Feyenoord stond er niks meer op het spel, alleen het recordaantal punten in een kampioensseizoen kon nog geëvenaard worden. Bij winst waren de Rotterdammers op 85 punten gekomen. Nog nooit pakte de club zoveel punten in een jaar waarin het kampioen werd. Door de nederlaag tegen Vitesse blijft Feyenoord op 82 punten steken.

Omgerekend naar het driepuntensysteem verzamelde Feyenoord in 1969 en 1971 in totaal 83 punten. In 1973 eindigde Feyenoord ook op 85 punten, maar toen werd Ajax kampioen.