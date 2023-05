Verstappen laat zich niet verrassen door regen en wint GP van Monaco

Max Verstappen heeft met een dominant optreden de Grand Prix van Monaco gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen reed de hele race aan de leiding en bleef uit de problemen toen met iets meer dan twintig ronden te gaan regen het circuit spekglad maakte.

Achter Verstappen werd Fernando Alonso als tweede afgevlagd. Esteban Ocon had verrast door zich als derde te kwalificeren en bekroonde die prestatie met de laatste podiumplek in de race.

Sergio Pérez, de teamgenoot en voornaamste concurrent van Verstappen in de WK-strijd, kwam niet verder dan de zestiende plaats. Het verschil tussen Verstappen en Pérez in de WK-stand is opgelopen naar 39 punten.

Nyck de Vries begon als twaalfde en kwam na 78 ronden ook op die positie over de finish.