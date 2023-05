Volendam geeft ruime voorsprong bijna uit handen, maar wint van Excelsior

FC Volendam heeft thuis een 3-2 zege geboekt op Excelsior, dat dit seizoen afsluit met slechts één uitzege: 0-2 bij SC Cambuur in de eerste speelronde.

Volendam was aanvankelijk oppermachtig en leidde halverwege met 3-0. Daryl Van Mieghem scoorde na tien minuten met een schuiver, doelman Stijn Van Gassel (dit seizoen van grote waarde voor Excelsior) sloeg de bal een klein kwartier later in eigen doel en Francesco Antonucci vond na ruim 25 minuten de kruising.

Excelsior was na rust feller en maakte ongeveer tien minuten nar rust zijn eerste uitgoal sinds 29 oktober; net als toen scoorde Lazaros Lamprou. Nikolas Agrafiotis maakte in de 78ste minuut de 2-3. Hij leek voor het einde ook de 3-3 te maken, maar hij liep te snel in na de gestopte penalty van Reda Kharchouch.

FC Volendam, dat als veertiende eindigt, en Excelsior (15) waren voor deze wedstrijd al zeker van handhaving in de eredivisie.