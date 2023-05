Ajax verliest van Twente en eindigt voor het eerst sinds 2009 buiten top-2

Ajax komt komend seizoen niet uit in de Champions League. De Amsterdammers moesten winnen van FC Twente en hopen op een misstap van PSV. Die eerste missie mislukte al, want in Enschede waren de Tukkers met 3-1 te sterk.

Het rampseizoen voor Ajax, zowel op sportief als bestuurlijk gebied, kreeg zo een passend slot. De Amsterdammers zijn voor het eerst sinds 2009 buiten de top-2 geëindigd in de eredivisie en zijn volgend seizoen veroordeeld tot de playoffs van de Europa League.

Toch het het nog erger gekund, want AZ kwam nog heel dicht bij een zege op PSV en daarmee zou Ajax volgend seizoen uitkomen in de voorronde van de Conference League. Een doemscenario voor Edwin van der Sar, die in 2021 zei dat hij dan op zou stappen. Zover kwam het echter niet.

PSV, dat in de absolute slotfase zelfs nog won in Alkmaar, gaat naar de voorronde van de Champions League. AZ is veroordeeld tot de derde voorronde van de Conference League.