PSV sluit roerige week af met winst op AZ en ticket voor voorronde Champions League

PSV heeft een roerige week afgesloten met een ticket voor de derde voorronde van de Champions League. Zonder de deze week opgestapte Ruud van Nistelrooij werd bij AZ gezegevierd (1-2) en dat was voldoende om de tweede plek in de eredivisie veilig te stellen. Xavi Simons besliste het duel in blessuretijd. AZ kon op de laatste speeldag ten koste van Ajax nog stijgen naar plaats drie, maar daarvoor waren drie punten nodig. Het verzuimde te profiteren van het verlies van de Amsterdammers bij FC Twente, waardoor de Alkmaarders zich tevreden moesten stellen met deelname aan de Conference League.

De doorgeschoven PSV-assistent Rutten instrueert Mwene - ANP

Simons stond ook al aan de basis van de openingsgoal en dat verbaasde niemand. De dit seizoen zo bedrijvige aanvaller maakte na ruim een uur spelen al vallend de openingstreffer, na een handig passje van Luuk de Jong. Voor Simons was het alweer zijn achttiende doelpunt van het seizoen, op dat moment één minder dan eredivisietopscorer Anastasios Douvikas (FC Utrecht). Voor rust had PSV via Guus Til de score al kunnen openen, maar op aangeven van Patrick van Aanholt kopte de middenvelder in vrijstaande positie over.

AZ'er Van Brederode probeert de bal op artistieke wijze te controleren - ANP