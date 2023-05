Heerenveen plaatst zich bij rentree WK-held Noppert voor Europese play-offs

sc Heerenveen heeft zich op de laatste speeldag als laatste geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Zelf was Heerenveen met 2-0 te sterk voor directe concurrent Go Ahead Eagles. Dat RKC Waalwijk, de derde gegadigde om het ticket voor de play-offs, met liefst 4-0 onderuitging tegen het al gedegradeerde Cambuur, deed daardoor niet eens meer ter zake. Op donderdag 1 juni ontvangt Heerenveen FC Twente in de eerste ronde van de play-offs voor een plek in de voorronde van de Conference League. Drie dagen later is de return in Enschede. FC Utrecht en Sparta Rotterdam zijn de andere twee deelnemers aan het seizoenstoetje.

De eindstand van de eredivisie 2022/23 - NOS

Heerenveen-coach Kees van Wonderen zal toch met spanning hebben toegeleefd naar de wedstrijd tegen zijn oude club Go Ahead Eagles. Want hoewel de Friezen op de laatste speeldag de beste papieren hadden voor de play-offs, kon het wel degelijk nog misgaan. Bij een overwinning zou Go Ahead namelijk in extremis op doelsaldo nog over Heerenveen heen wippen. Bij een gelijkspel zou de Friese hoop op play-offs afhankelijk zijn van het resultaat twintig kilometer verderop bij Cambuur-RKC Waalwijk.

Andries Noppert maakte op de slotdag van de eredivisie zijn rentree bij sc Heerenveen. - ANP

Een meevaller voor Heerenveen was de rentree van WK-held Andries Noppert. De 29-jarige doelman stond na zijn succesvolle WK met Oranje maar drie keer onder de lat bij Heerenveen en stond daarna buitenspel met een spierblessure. Met Noppert (net als coach Van Wonderen vorig jaar nog bij Go Ahead Eagles) onder de lat kreeg Heerenveen in 17 duels maar 16 treffers tegen, in zijn afwezigheid was dat ruim het dubbele (38 tegentreffers in 20 duels). Heerenveen begint sterk Na een stevig staaltje leedvermaak op de tribunes over de degradatie van noordelijke rivalen Cambuur en FC Groningen, begon Heerenveen voortvarend aan het duel met Go Ahead Eagles.

Pawel Bochniewicz heeft sc Heerenveen kort voor rust op 1-0 gekopt tegen Go Ahead Eagles. - ANP