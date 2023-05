Handbalsters VOC na vier jaar weer landskampioen na tweede zege op Venlo

Het Amsterdamse VOC heeft de landstitel heroverd. In het tweede finaleduel tegen Venlo was VOC thuis met 31-27 te sterk voor de Limburgse ploeg. Het is de zevende landstitel in de clubhistorie, de eerste was in in 2008.

VOC werd tot de tweejarige onderbreking vanwege corona drie keer op rij kampioen in de eredivisie. Vorig seizoen verloor het de finaleserie van Venlo, dat twee weken geleden ook de bekerfinale won van de club uit Amsterdam-Noord.

Het eerste finaleduel in Noord-Limburg werd een week geleden echter verassend ruim gewonnen door VOC en in de eigen sporthal in Amsterdam-Noord kwam de ploeg van coach Rachel de Haze geen moment in problemen.

Bij rust leidde VOC al met 15-13 en in de tweede helft liet de ploeg de bezoekers niet meer in de wedstrijd komen.

